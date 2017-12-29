11:40 29.12.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Вовк заверил, что тарифы на электроэнергию для населения повышать не будет

Несмотря на рост оптовой рыночной цены электроэнергии, тарифы для населения не изменятся.

Вовк заверил, что тарифы на электроэнергию для населения повышать не будет

В этом в пятницу, 29 декабря, во время заседания Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг Украины, посвященного утверждению оптовой рыночной цены угля на 2018 год, заверил глава комиссии Дмитрий Вовк. При этом он пояснил, что в Украине сегодня установлены самые низкие в Европе тарифы на электроэнергию для населения и промышленности в шесть раз.

В Европе средний уровень тарифов для населения составляет 20 центов, по 28 странам Европы. При текущем курсе евро и согласно данным Национального банка курс евро составляет 33,24. Поэтому тариф соответствует 6,78 гривен со всеми налогами, что почти в 6 раз выше, чем тариф в Украине.

Что же касается тарифам для небытовых или промышленных потребителей, то если рассматривать вопрос оптовой рыночной цены и тарифов для промышленности, средний уровень для потребителей первого класса в Европе составляет три гривны 80 копеек, что значительно выше, чем в Украине, где средний уровень до две гривны. Поэтому на сегодняшний день тарифы как для населения, так и промышленности остаются самыми низкими, - подчеркнул Вовк.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, с Нового года в трех областях Украины повысятся тарифы на холодное водоснабжение и водоотведение. Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг приняла соответствующее решение во время заседания 28 декабря. Таким образом, согласно постановлению, повышение тарифа было утверждено для "Харьковводоканала" с 1 января тут вода будет стоить 8,38 гривен за кубический метр, а водоотведение - 4,36 гривен за кубический метр.

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