Вовк заверил, что тарифы на электроэнергию для населения повышать не будет

В этом в пятницу, 29 декабря, во время заседания Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг Украины, посвященного утверждению оптовой рыночной цены угля на 2018 год, заверил глава комиссии Дмитрий Вовк. При этом он пояснил, что в Украине сегодня установлены самые низкие в Европе тарифы на электроэнергию для населения и промышленности в шесть раз.

В Европе средний уровень тарифов для населения составляет 20 центов, по 28 странам Европы. При текущем курсе евро и согласно данным Национального банка курс евро составляет 33,24. Поэтому тариф соответствует 6,78 гривен со всеми налогами, что почти в 6 раз выше, чем тариф в Украине.

Что же касается тарифам для небытовых или промышленных потребителей, то если рассматривать вопрос оптовой рыночной цены и тарифов для промышленности, средний уровень для потребителей первого класса в Европе составляет три гривны 80 копеек, что значительно выше, чем в Украине, где средний уровень до две гривны. Поэтому на сегодняшний день тарифы как для населения, так и промышленности остаются самыми низкими, - подчеркнул Вовк.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, с Нового года в трех областях Украины повысятся тарифы на холодное водоснабжение и водоотведение. Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг приняла соответствующее решение во время заседания 28 декабря. Таким образом, согласно постановлению, повышение тарифа было утверждено для "Харьковводоканала" с 1 января тут вода будет стоить 8,38 гривен за кубический метр, а водоотведение - 4,36 гривен за кубический метр.