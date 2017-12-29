14:43 29.12.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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В Украину прибыли еще два балкера с американским углем

К причалам № 6 и № 5 ГП "МТП" Южный " уже пришвартувались балкеры с энергетическим углем. 

В Украину прибыли еще два балкера с американским углем

Об этом передали в пресс-службе порта "Южный". Судно OCEANUS доставило 60,4 тысячи тонн энергетического угля специально для холдинга ДТЭК, а судно WOOLLOOMOOLLOO -73,4 тысячи тонн для "Центрэнерго". Работы по разгрузке ведутся по графику.

В 2017 г. объемы перевалки импортного угля в ГП" МТП "Южный" составили более 11% от общего грузооборота предприятия. С мая по декабрь 2017 г. в ГП обработано 18-ть судов типа Panamax. Это – максимальный показатель в Украине.

Как сообщал УРА-Информ, Украине уже не потребуется использовать в 2019 году  антрацит для собственных нужд.

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