В Украину прибыли еще два балкера с американским углем

Об этом передали в пресс-службе порта "Южный". Судно OCEANUS доставило 60,4 тысячи тонн энергетического угля специально для холдинга ДТЭК, а судно WOOLLOOMOOLLOO -73,4 тысячи тонн для "Центрэнерго". Работы по разгрузке ведутся по графику.

В 2017 г. объемы перевалки импортного угля в ГП" МТП "Южный" составили более 11% от общего грузооборота предприятия. С мая по декабрь 2017 г. в ГП обработано 18-ть судов типа Panamax. Это – максимальный показатель в Украине.

Как сообщал УРА-Информ, Украине уже не потребуется использовать в 2019 году антрацит для собственных нужд.