06:00 29.12.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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В Минсоцполитики рассказали, сколько украинцев трудоустроили в 2017 году

Министр социальной политики Украины Андрей Рева заявил, что в текущем году было трудоустроено 746 тыс. человек. Таким образом, это на 6% больше по сравнению с соответствующим периодом 2016 года.

В Минсоцполитики рассказали, сколько украинцев трудоустроили в 2017 году

Об этом украинский министр рассказал во время брифинга, передает РБК-Украина.

Рак, Рева утверждает, что 45% из трудоустроенных получили работу без предоставления статуса безработных. По словам министра, это произошло потому, что в 2017 году число работодателей, которые сотрудничали с центрами занятости, выросло на 11%.

"Такое количество работодателей составляет на сегодняшний день 177 тыс.", - сообщил Рева.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранеем министр социальной политики Украины Андрей Рева заверил, что уровень бедности в нашей стране немного упал. На сегодняшний день доходы бедных граждан реального прожиточного минимума уменьшились с 54,5% до 39,4%.

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