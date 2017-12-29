В Минсоцполитики рассказали, сколько украинцев трудоустроили в 2017 году

Об этом украинский министр рассказал во время брифинга, передает РБК-Украина.

Рак, Рева утверждает, что 45% из трудоустроенных получили работу без предоставления статуса безработных. По словам министра, это произошло потому, что в 2017 году число работодателей, которые сотрудничали с центрами занятости, выросло на 11%.

"Такое количество работодателей составляет на сегодняшний день 177 тыс.", - сообщил Рева.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранеем министр социальной политики Украины Андрей Рева заверил, что уровень бедности в нашей стране немного упал. На сегодняшний день доходы бедных граждан реального прожиточного минимума уменьшились с 54,5% до 39,4%.