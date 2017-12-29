В Фонде госимущества рассказали о поступлениях от приватизации за год

Об этом на своей странице в Facebook cообщил глава Фонда госимущества Виталий Трубаров.

По его словам, за этот год Фонд государственного имущества перечислил в государственный бюджет 5 млрд 345 млн 612 тыс. гривен, что почти вдвое больше, чем в 2016 году.

Также глава ведомства добавил, что непосредственно приватизация принесла бюджету 3,376 млрд гривен, что является максимальным показателем с 2012 года.

Более 1 млрд 51 млн 756 тыс. гривен получено от аренды госимущества и 917 млн 333 тыс. гривен дивидендов уплачено в бюджет.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", объем частных денежных переводов из-за границы в Украину за пол года вырос на 30 процентов и достиг 5,19 млрд долларов. Согласно недавно полученным сведениям, через корреспондентские счета банков в Украину за отчетный период поступило 2,1 млрд долларов.