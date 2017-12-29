Украина вводит пошлины на импорт российской арматуры

Такое решение решение по международной торговле опубликовано в "Урядовом курьере".

Как отмечается, комиссия выявила наличие в ходе расследования демпингового импорта в Украину арматуры и катанки из России, что повлекло существенный ущерб для национального производителя", - говорится в сообщении.

Пошлины применяются в отношении арматурного проката диаметром 6-40 мм и катанки диаметром 5,5-14 мм на срок 5 лет.

В мае этого года Украина ввела пятилетние пошлины на российский шоколад и продукты, содержащих какао, а также на ряд азотных удобрений.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в период с январе по август текущего года импорт товаров превысил экспорт на 3,27 млрд долларов.