Украина снизила запасы газа в ПХГ

Такие данные распространили в ПАО "Укртрансгаз". Согласно последним данным, за сутки в ПХГ страны газ не закачивался. Кроме того – также в течение суток с ПХГ Украины отобрано 42,64 млн куб. м газа. При этом в информации за 27-е декабря указано, что в страну за сутки поступило из Словакии 21,24 млн куб. м, а также из Венгрии - 4,40 млн куб. м, из Польши - 4,99 млн куб. м газа.

То есть - на сегодня украинские ПХГ газом заполнены на 48%. Также известно, что на территории Украины без учета Крыма - 12 ПХГ активной емкостью 31 млрд куб. м.

Как сообщал УРА-Информ, Украина скоро откажется от импорта газа – сообщал В. Гройсман.