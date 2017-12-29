13:38 29.12.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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НКРЭКУ установила для предприятий "зеленые" тарифы

Нацкомиссия, которая ведет государственное регулирование в сферах энергетики приняла постановление “Об установлении ”зеленых“ тарифов на электроэнергию, и надбавки к ”зеленым“ тарифам.

НКРЭКУ установила для предприятий

Тарифы - за соблюдение уровня использования оборудования производства Украины для субъектов хозяйствования. Данное решение принято на заседании комиссии 29-го декабря.  Тарифы были пересмотрены согласно требованию статьи 9-1 Закона “Об альтернативных источниках энергии”. Согласно статье - проводится ежеквартальный перерасчет “зеленого” тарифа согласно официальному курсу гривны к евро.

Как сообщал УРА-Информ, тарифы для населения страны на  электроэнергию повышены не будут.

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