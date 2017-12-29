НБУ будет повышать ликвидность украинских банков

Так, отныне рефинансирование банка будет продолжено от одного года до пяти лет, финансовая помощь банковским учреждениям будет выдаваться не на основе аудита тендеров, а на нецелевые траты. Процент возврата денежных средств будет иметь плавающий показатель. Акции и другие ценные бумаги теперь по случаю задолженности теперь можно будет погасить в длительные сроки, также будет предоставлена возможность обмена. Процедура приема и передачи активов теперь будет проверяться дважды.

Финансовая помощь теперь будет выдаваться по результатам заседания комитета по монетарной политике на ежеквартальной основе. Будет ускорен процесс оформления документов при приватизации активов или объекта.

Как сообщалось в "УРА-Информ", за 11-ть месяцев 2017 году доходы украинских банков снизились на 2,74 процента.