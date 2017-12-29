Наличный доллар в пятницу повысился до 28,16 гривны

Наличный евро набрал 17 копеек. Таким образом, сегодня доллар продается по - 28,16 гривен, в евро можно купить по 33,62 гривен.

Курс покупки доллара сегодня составляет 27,00-28,00, продажи 28,00 - 28,30 гривен за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 27,7593, продажи - 28,1589 гривен за доллар.

Курс покупки евро составляет 32,00-33,50, продажи - 33,10-33,90 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 32,9141, продажи - 33,6274 гривен за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 3,000-4,730, продажи - 4,700-5,000 гривен за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 4,265, продажи - 4,870 за 10 рублей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в обменных пунктах Украины в четверг, 28 декабря 2017 года, наличный доллар увеличился на десять копеек. Наличный евро набрал 24 копейки. Таким образом, вчера доллар продавался по 28,05 гривен, а евро можно было купить по 33,45 гривен.