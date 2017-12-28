13:12 28.12.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Запасы угля на украинских ТЭС выросли на 3%

Запасы угля на складах украинских теплоэлектростанций (ТЭС) и теплоэлектроцентралей (ТЭЦ) на 28 декабря 2017 г. составляют 1,965 млн тонн.

Запасы угля на украинских ТЭС выросли на 3%

Это - на 3% больше, чем было еще на 22 декабря 2017 г. Такие сведения поступили от Министерства энергетики и угольной промышленности страны. Согласно этой информации - на складах ТЭС на сегодняшний день уже было накоплено антрацитового угля на уровне 723,3 тысячи тонн, а также газового - 1,072 млн тонн.

При этом на сегодняшний день на ТЭЦ запасы угля - в среднем 169,7 тысячи тонн, из них антрацитовой группы - 132,3 тыс. тонн, а также газовой 37,4 тыс. тонн.

Как сообщал УРА-Информ, в Украине снизились объемы продажи топлива.

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