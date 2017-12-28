В Госстате отметили рост зарплаты в Украине

Вместе с тем по сравнению с октябрем рост реальной зарплаты составил всего 0,5%. Об этом в четверг, 28 декабря, сообщили в Государственном комитете статистики.

По данным ведомства номинальная заработная плата штатных работников в ноябре по сравнению с сентябрем в этом году увеличилась на 1,4%, в годовом измерении – на 38,3%, составив 7479 гривен, тогда как в октябре - 7377 гривен, в сентябре - 7351 гривен, августе – 7114 гривен.

В ведомстве также отметили, что наибольший рост зарплаты наблюдался в Тернопольской области - 50,6%, Хмельницкой - 50,2%, Волынской - 48,8%, Херсонской - 48,3%, Закарпатской - 47,1%, Житомирской - 46,9%, Винницкой - 46,8%, Ивано-Франковской и Кировоградской - 44,6%, Черновицкой - 44,0%, Черкасской - 43,8%, Сумской - 43,0%, Черниговской - 42,1%, Львовской - 40,7%, Днепропетровской - 39,8%, Николаевской - 37,5%, Одесской - 38,8%, Полтавской - 37,2% и Киеве - 29,2%

Напомним, как сообщал УРА-Информ, министр социальной политики Андрей Рева во время брифинга, заявил, что среднемесячная заработная плата в Украине в 2017 году выросла более чем на 37 процентов по сравнению с прошлым годом. Как отметил чиновник, прошлогодние показатели были намного хуже, сейчас в среднем украинцы в месяц получают 6,9 тысяч гривен.