В Беларусе нашли два нефтяных месторождения

Одно из них - Восточно-Макановичское, а второе - Западно-Гировское. Как сообщает в четверг, 28 декабря, издание БЕЛТА, ссылаясь на свои источники в компании "Белоруснефть", оба месторождения расположены в Речицком районе Гомельской области.

На Восточно-Макановичском месторождении нефть была найдена на глубине 4,2 тысячи метро в результате бурения поисково-разведочной скважины.

При испытании в открытом стволе получен приток дебитом более десять кубов в сутки. При этом по предварительным подсчетам геологические запасы на месторождении оцениваются в 876 тысяч тонн, извлекаемые – в 389 тысяч тонн.

Сейчас на этом месторождении ведутся работы по обустройству скважины, а уже в январе начнется ее эксплуатация.

Отмечается, что открытие Восточно-Макановичского месторождения подтвердило перспективность поисково-разведочного бурения вершины Азерецко-Хобнинской тектонической ступени.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, белорусская компания " Белоруснефть" сообщила про открытие нового месторождения нефти - под названием Угольское.

Месторождение было открыто в пределах промежуточного блока Речицко-Вишанского разлома Припятского прогиба. Во время разведочного бурения Угольской структуры поисковая скважина 5 218 метров глубиной дала приток нефти 39,5 тонн в сутки.