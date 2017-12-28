18:40 28.12.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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В 2018 году во многих городах Украины повысят тариф на холодную воду

Максимально тариф на холодную воду поднялся для Харькова.

В 2018 году во многих городах Украины повысят тариф на холодную воду

Национальная комиссия, которая проводит регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, уже подняла тарифы на холодное на 2018 год в ряде городов Украины. Такие решения были приняты Нацкомиссией 28 декабря на заседании.

В частности, максимальное повышение тарифа на водоснабжение одобрено для "Харьковводоканала" - на уровне 8,38 грн за куб. м, а также на водоотведение - 4,36 грн за куб. м. Тариф для "Днепроводоканала" установлен на уровне 6,47 грн за куб. м и на водоотвод - 4,25 грн за куб. м, а также для "Львовводоканала" - тариф на уровне 7,09 грн / куб. м.

Как сообщал УРА-Информ, в Украине 29 ноября внедрены новые тарифы на ЖКУ.

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