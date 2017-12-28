13:54 28.12.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Тарифы на электроэнергию в следующем году подорожают

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг намеране в 2018 году повысит цену на электроэнергию. Ожидается, что повышение тарифов на электроэнергию составит почти 16%.

Тарифы на электроэнергию в следующем году подорожают

Об этом стало известно из порядка формирования оптово-рыночной цены электрической энергии, обнародованном на сайте регулятора.

Так, представители НКРЭКУ заверили, что повышение должно состояться в два этапа. В информации ведомства также говорится о том, что планируется повысить оптово-рыночную цену с 1 января на 9,5%, с 1 апреля - еще на 6,1%.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", президент Украины Петр Порошенко во вторник, 12 декабря, подписал закон № 7342-1 "О Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг". Таким образом, вносятся изменения, которые позволяют президенту единолично назначать членов НКРЭКУ до проведения конкурса либо в случае неправомочности комиссии.

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