Семьи погибших силовиков АТО получили на жилье 490 миллионов гривен, - Рева

Такие данные в рамках пресс-конференции распространил министр социальной политики Украины Андрей Рева. Согласно его словам – 490 миллионов гривен выделили для 603 семей погибших бойцов АТО. Это - средства на приобретение жильця- добавил Рева.

Министр также сообщил, что таким образом уже куплено 609 квартир. Раньше страна сама покупала квартиры людям и это было плохое жилье, где невозможно жить. Теперь мы даем людям деньги и они сами покупают себе жилье. Человек сам у себя воровать не станет. Самостоятельно было куплено 600 квартир - уточнил Рева.

Как сообщал УРА-Информ, в столице к отоплению подключили 100% коммунального жилья.