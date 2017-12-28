17:18 28.12.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Семьи погибших силовиков АТО получили на жилье 490 миллионов гривен, - Рева

В течение 2017 г. украинским семьям погибших участников боевых действий на Донбассе выделили 490 млн гривен на покупку жилья. 

Семьи погибших силовиков АТО получили на жилье 490 миллионов гривен, - Рева

Такие данные в рамках пресс-конференции распространил министр социальной политики Украины Андрей Рева. Согласно его словам – 490 миллионов гривен выделили для 603 семей погибших бойцов АТО. Это - средства на приобретение жильця- добавил Рева.

Министр также сообщил, что таким образом уже куплено 609 квартир. Раньше страна сама покупала квартиры людям и это было плохое жилье, где невозможно жить. Теперь мы даем людям деньги и они сами покупают себе жилье. Человек сам у себя воровать не станет. Самостоятельно было куплено 600 квартир - уточнил Рева.

Как сообщал УРА-Информ, в столице к отоплению подключили 100% коммунального жилья.

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