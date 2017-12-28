Проблемой падения курса биткоина является Южная Корея - ФОТО

Самая популярная криптовалюта Биткоин всего за сутки упала почти на 10 процентов. После того как Южная Корея официально объявила о намерениях бороться со спекуляциями криптовалютой.
Об этом сообщают Вести экономика.
Отмечается, что власти страны рассмотрят различные меры вплоть до закрытия криптобирж. На этом фоне котировки биткоина устремились вниз и на текущий момент составили 14 760 долларов.
В свою очередь корейские власти намерены добиваться верификации транзакций через криптовалюты. А именно запретить банкам предлагать виртуальные учетные записи для обмена криптовалютами.
Кроме того, в правительстве Южной Кореи готовы ввести суровое наказание за использование криптовалют. Власти также отметили, что никто не может гарантировать стоимость криптовалют.
Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", курс самой популярной в мире криптовалюты Bitcoin поднялся за сутки почти на 10 процентов — до 15 551 долларов. Так, рост за сутки составил 10,98 процентов.