Проблемой падения курса биткоина является Южная Корея - ФОТО

Об этом сообщают Вести экономика.

Отмечается, что власти страны рассмотрят различные меры вплоть до закрытия криптобирж. На этом фоне котировки биткоина устремились вниз и на текущий момент составили 14 760 долларов.

В свою очередь корейские власти намерены добиваться верификации транзакций через криптовалюты. А именно запретить банкам предлагать виртуальные учетные записи для обмена криптовалютами.

Кроме того, в правительстве Южной Кореи готовы ввести суровое наказание за использование криптовалют. Власти также отметили, что никто не может гарантировать стоимость криптовалют.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", курс самой популярной в мире криптовалюты Bitcoin поднялся за сутки почти на 10 процентов — до 15 551 долларов. Так, рост за сутки составил 10,98 процентов.