16:40 28.12.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Переселенцы смогут оформлять субсидии без прописки

Внутренне перемещенным лицам в Украине позволят оформлять субсидии без наличия прописки. 

Переселенцы смогут оформлять субсидии без прописки

Об этом в ходе пресс-конференции сообщил министр социальной политики Андрей Рева. Согласно его данным – еще неделю назад он был на встрече с внутренне перемещенным лицами, и  с ними договорились о том, чтобы внести изменения в порядок определения субсидий.

Тем перемещенным лицам, которые перебрались на территорию Украины, но не могут заключить договор аренды своего жилья, будут вскоре предоставлять возможность получить субсидии по декларации. Это будет без прописки и без заключения договора - подчеркнул А.Рева.

Как сообщал УРА-Информ, в Минсоцполитики поведали о монетизации субсидий.

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