Нацбанк на среду вновь оставил курс гривны на прежнем уровне

Национальный банк Украины установил на среду, 28 декабря 2017 года, официальные курсы валют на уровне:
100 долл - 2794,8466 грн;
100 евро - 3324,4700 грн;
10 российских рублей - 4,8645 грн.
При этом регулятор установил на 28 декабря следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:
Золото - 1149,622711;
Серебро - 14,826315;
Платина - 819,490327;
Палладий - 923,723744.
Напомним, Национальный банк Украины установил на вторник, 27 декабря, 2017 года официальные курсы валют на уровне:
100 долл - 2794,4567 грн;
100 евро - 3312,2695 грн;
10 российских рублей - 4,8402 грн.
Как сообщал УРА-Информ, Национальный банк Украины повысил учетную ставку с 13,5% до 14,5% годовых. Как сказано сообщении, опубликованном на официальном сайте регулятора, такое решение правление центробанка приняло в четверг, 14 декабря, и оно вступит в силу 15 декабря 2017 года.