02:00 28.12.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
100182847:nastya

Гройсман одобрил достройку шахты в Волынской области

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время заседания правительства заявил, что нужно немедленно продолжать стройку шахты "№ 10 Нововолынская" в Волынской области.

Гройсман одобрил достройку шахты в Волынской области

Как отметил глава правительства, для завершения данной инициативы требуется до 400-500 млн гривен.

Кстати, строительство данной шахты было начато в конце 1980-х годов, достройка активизировалась в декабре 2007 года.

Уже в начале 2013 года строительство достигло 87 процентов уровня эксплуатационной готовности, но позже остановилось из-за забастовки в связи с задолженности по зарплате строителям. Запасы составляют около 37,8 млн тонн энергетического угля газовой группы.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", министр обороны Украины Степан Полторак сообщил, о начале строительства завода по производству боеприпасов для ВСУ. Как отметил министр, уже выделено 1,4 миллиарда гривен на начало строительства завода по производству боеприпасов, прежде всего старого образца.

Поделиться
Читайте также:
 
Заслуживают ли такого возмущения высказывания Мэтта Дэймона о сексуальных домогательствах? Украине не потребуется использовать антрацит в 2019 году, - Насалик Кабмин уволил замминистра внутренних дел Дееву Доходы украинских банков снизились на 3%
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив