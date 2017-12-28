Гройсман одобрил достройку шахты в Волынской области

Как отметил глава правительства, для завершения данной инициативы требуется до 400-500 млн гривен.

Кстати, строительство данной шахты было начато в конце 1980-х годов, достройка активизировалась в декабре 2007 года.

Уже в начале 2013 года строительство достигло 87 процентов уровня эксплуатационной готовности, но позже остановилось из-за забастовки в связи с задолженности по зарплате строителям. Запасы составляют около 37,8 млн тонн энергетического угля газовой группы.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", министр обороны Украины Степан Полторак сообщил, о начале строительства завода по производству боеприпасов для ВСУ. Как отметил министр, уже выделено 1,4 миллиарда гривен на начало строительства завода по производству боеприпасов, прежде всего старого образца.