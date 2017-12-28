12:32 28.12.2017 | Экономика | Новости
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Гендиректор Apple заработал 102 млн долларов за 2017 год

Исполнительный директор корпорации Apple Тим Кук получил в текущем году зарплату в размере 3,06 миллионов долларов, а также 9,33 миллиона долларов бонусов и пакет акций на 89 миллионов долларов. 

Гендиректор Apple заработал 102 млн долларов за 2017 год

Об этом стало известно из рейтинга Bloomberg.

Согласно предварительным данным, сумма доходов составляет около 102 миллиона долларов. Так, за улучшение показателей продаж компании Кук получил 74% увеличение своего годового бонуса. Кроме того, финансовые показатели компании во многом улучшились благодаря выходу модели iPhone X.

Вообщем, статус Тима Кука позволяет ему путешествовать на частном самолете как в деловых, так и личных целях.

В 2017 году путешествия генерального директора компании обошлись ей в 93,1 тысячу долларов. В то же время на обеспечение безопасности было выделено 224,2 тысячи долларов.

При этом другие топ-менеджеры добавили к своему состоянию по 24,2 миллиона долларов - дополнительные выплаты и бонусы, в том числе, в виде акций.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", совокупная капитализация фондового рынка России снизилась ниже стоимости корпорации Apple на рынке. По словам Марка Бартона, 22-го июля текущего года  стоимость Apple на рынке  повысилась до 652 миллиардов долларов,  при этом рынок акций России оценивался в совокупности  в 531 миллиард долларов.

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