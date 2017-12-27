Задолженность по зарплаты в ноябре возросла на 5,1%

При этом с начала года задолженность выросла на 44,2% и к 1 декабря достигла 2,582 миллиардов гривен. Такие данные в среду, 27 декабря, опубликовала Государственная служба статистики Украины.

По данным ведомства, в ноябре сумма задолженности по зарплате экономически активных предприятий увеличилась на 9,3% и к 1 декабря года составила 1,457 миллиардов гривен.

Вместе с тем в ноябре задолженность по зарплате сократилась в Винницкой области на 10,4%, в Тернопольской - на 10,0%, Черниговской - на 4,6%, Львовской - на 2,3%, Запорожской - на 1,2%, Харьковской - на 0,7%, а в Киеве - на 1,9%.

При этом рост задолженности по зарплате в минувшем месяце зафиксирован в Черновицкой - в 2,2 раза, Закарпатской - в 1,7 раза, Ивано-Франковской - на 31,6%, Черкасской - на 18,2%, Хмельницкой - на 14,6%, Кировоградской - на 10,5%, Херсонской - на 8,3%, Полтавской - на 6,1%, Днепропетровской - на 4,8%, Волынской - на 4,3%, Киевской - на 3,5%, Ровенской - на 2,5% и Николаевской - на 2,4%.

По данным Госстат, к началу декабря более чем три четверти суммы задолженности экономически активных предприятий приходилось на промышленность и почти половина суммы задолженности сформирована в Донецкой и Луганской областях.

Напомним как сообщал УРА-Информ, общая сумма задолженности по выплате заработной платы в Украине в октябре текущего года сократилась на 0,4%. При этом с начала года задолженность выросла на 37,2% и на 1 ноября составила 2,458 миллиардов гривен.