В следующем году выпустит евробонды на два млрд долларов

В Минфине отметили, что объем эмиссии евробондов может быть скорректирован в зависимости от получения макрофинансовой помощи от Евросоюза.

Пока о сроках погашения и условиях размещения еврооблигаций в Министерстве финансов не говорят, однако подчеркивают, что выходить на внешние рынки имеет смысл, лишь находясь в программе МВФ.

В Минфине не считают выпуск еврооблигаций панацеей, ведь основное внимание правительства все таки сосредоточено на гривневых облигациях.

В свою очередь в НБУ, сейчас нерезиденты владеют гривневыми ОВГЗ на сумму 5,1 млрд гривен при общем портфеле этих бумаг в 605,4 млрд гривен. Минфин рассчитывает существенно увеличить портфель ОВГЗ, в том числе, за счет упрощения доступа международным депозитарным системам к украинскому рынку.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ",Национальный банк Украины расширил спектр информации, которую могут быть предоставлены по рынок внутренних облигаций. Сейчас информация предоставляется владельцам и держателям государственных займов и ценных бумаг по следующим разделам: Национальный банк, банки, другие физические лица, резиденты.