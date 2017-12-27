12:32 27.12.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Украинский экспорт в 2017г. увеличился на 20%

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что объем экспорта соотечественной продукции в текущем году вырос на почти 20%. 

Украинский экспорт в 2017г. увеличился на 20%

Такое заявление глава Кабмина сообщил в ходе заседания правительства. Так, за 9 месяцев 2017 года общая сумма валютной выручки, которая поступила в Украину составляет 35 млрд долларов.

Он также подчеркнул, что почти 40% украинского экспорта - это доля Европейского Союза. По его словам, правительство на заседании намерено утвердить экспортную стратегию Украины, а в 2018 году планируется запустить работу Экспортно-кредитного агентства (ЭКА).

"Буквально на прошлой неделе я провел рабочее совещание, я думаю, до конца января мы выйдем на согласованное решение в вопросе поддержки украинского экспорта", - сказал он.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", украинское государство за восемь месяцев 2017 года нарастило производство шоколадных продуктов, а также изделий, содержащих какао на 20 процентов. В частности, за январь-сентябрь было произведено более 137 тыс тонн шоколада, что на три процента больше, чем в 2016 году. 

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