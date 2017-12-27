Украине следует перейти на экспорт инновационной продукции, - Кубив

Такие данные в рамках заседания правительства передал первый вице-премьер-министр - министр экономразвития и торговли Степан Кубив. Согласно его словам – должен произойти переход от торговли сырьем на торговлю наукоемкой, а также разной инновационной продукцией.

Известно, что экспорт составляет 50% ВВП, потому в 2017 г. он стал двигателем роста экономики и может обеспечить его также в следующем году. Украинские товары имеют шансы занять места на мировых рынках - уверен министр экономики.

Как сообщал УРА-Информ, Украина лишилась 1% ВВП из-за блокады Донбасса.