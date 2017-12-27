Украине не потребуется использовать антрацит в 2019 году, - Насалик

Украина избавится от необходимости применять уголь антрацитовой группы для нужд энергетики в 2018 г. Об этом 27 декабря в рамках заседания правительства заявил министр энергетики и угольной промышленности нашей страны Игорь Насалик.

Согласно его словам - за последний год на удалось снизить потребление угля антрацитовой группы вдвое и это благодаря "Укргидроэнерго". В планах на 2018 г. - уменьшение использования антрацитовой группы до трех миллионов тонн, а в 2019 г. у нас не будет вообще потребности в антрацитовом угле - заявил Насалик.

Как сообщал УРА-Информ, в Украине сократилась добыча угля.