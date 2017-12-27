17:28 27.12.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
100182845:mysnichenko

Украине не потребуется использовать антрацит в 2019 году, - Насалик

В 2018 г. использование Украиной угля антрацитовой группы снизят до 3 миллионов тонн.

Украине не потребуется использовать антрацит в 2019 году, - Насалик

Украина избавится от необходимости применять уголь антрацитовой группы для нужд энергетики в 2018 г. Об этом 27 декабря в рамках заседания правительства заявил министр энергетики и угольной промышленности нашей страны Игорь Насалик.

Согласно его словам - за последний год на удалось снизить потребление угля антрацитовой группы вдвое и это благодаря "Укргидроэнерго". В планах на 2018 г. - уменьшение использования антрацитовой группы до трех миллионов тонн, а в 2019 г. у нас не будет вообще потребности в антрацитовом угле - заявил Насалик.

Как сообщал УРА-Информ, в Украине сократилась добыча угля.

Поделиться
Читайте также:
 
Кабмин уволил замминистра внутренних дел Дееву Доходы украинских банков снизились на 3% Какая страна поставила самую большую елку миру за всю историю человечества Итоги по сбору урожая зерновых в 2017 году - ВИДЕО
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив