14:41 27.12.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Украина из-за блокады Донбасса потеряла 1% ВВП

В 2017 г. Украина нарастила импорт, энергоресурсов, к примеру, из-за блокады Донбасса.

Украина из-за блокады Донбасса потеряла 1% ВВП

Это негативно отразилось на торговом балансе и стало причиной потери 1% ВВП. Об этом на заседании правительства заявил украинский премьер Владимир Гройсман. Согласно его словам – импорт вырос за счет блокады.

Страна закупает энергоресурсы. Все это оказывает давление на валютный рынок и провоцирует серьезные колебания, а также оказывает негативное влияние на торговый баланс Украины. Страна уже потеряла 1% ВВП из-за блокады - добавил глава правительства. Гройсман подчеркнул, что страна должна наращивать добычу своих энергоресурсов и начинать их экспорт.

Как сообщал УРА-Информ, реформа Минздрава будет завершена в 2018 г.

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