Украина из-за блокады Донбасса потеряла 1% ВВП

Это негативно отразилось на торговом балансе и стало причиной потери 1% ВВП. Об этом на заседании правительства заявил украинский премьер Владимир Гройсман. Согласно его словам – импорт вырос за счет блокады.

Страна закупает энергоресурсы. Все это оказывает давление на валютный рынок и провоцирует серьезные колебания, а также оказывает негативное влияние на торговый баланс Украины. Страна уже потеряла 1% ВВП из-за блокады - добавил глава правительства. Гройсман подчеркнул, что страна должна наращивать добычу своих энергоресурсов и начинать их экспорт.

Как сообщал УРА-Информ, реформа Минздрава будет завершена в 2018 г.