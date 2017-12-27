19:19 27.12.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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"Нафтогаз" погасил облигации на 4,8 миллиарда гривен

Весь объем облигаций был выкуплен "Ощадбанком".

Так, НАК "Нафтогаз Украины" уже погасил облигации, выпущенные в 2013 г., на сумму 4,8 миллиарда гривен. Об этом передает пресс-служба НАК.

С 21 по 26 декабря 2017 г. НАК "Нафтогаз Украины" выполнил погашение облигаций серий А, В и С на 4,8 миллиарда гривен, выпущенные в 2013 г. согласно постановлению Кабмина от 21 августа 2013 г. №686 "Некоторые вопросы рефинансирования задолженности акционерной компании "Нафтогаз Украины". Сообщается, что весь объем выпущенных облигаций, доходность которых была равна 10%, был выкуплен ПАО "Ощадбанк".

Как сообщал УРА-Информ, " Нафтогаз" выиграл Стокгольмский арбитраж у "Газпрома".

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