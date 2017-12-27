13:35 27.12.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Кабмин одобрил Экспортную стратегию Украины до 2021 года

Кабинет министров Украины в среду, 27 декабря, на заседании одобрил Экспортную стратегию Украины на 2017-2021 годы.

Кабмин одобрил Экспортную стратегию Украины до 2021 года

Согласно документу, основной целью разработки проекта является утверждение Кабмином Экспортной стратегии страны. Как сказано в документе, в качестве стратегического и комплексного решения по реализации экспортного потенциала Украины на пять лет, предусмотрено экспорт наукоемкой инновационной продукции для устойчивого развития успеха на мировом рынке.

Проектом распоряжения также предусматривается утвердить план задач и мероприятий по реализации экспортной стратегии.

Достичь цель стратегии возможно путем реализации задач, в частности:

создание благоприятных условий, стимулирующих торговлю и инновации для диверсификации экспорта; развитие услуг по поддержке бизнеса и торговли, способных повысить конкурентоспособность предприятий, в частности малых и средних;

укрепление навыков и компетенцией предприятий, в частности МСП (малых и средних), необходимых для участия в международной торговле.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, премьер Украины Владимир Гройсман отдал распоряжение Минсоциальной политики оказать помощь родным освобожденных заложников.

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