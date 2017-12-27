Доходы украинских банков снизились на 3%

Такие статистические данные предоставили в НБУ. Согласно этим данным доходов и расходов банков Украины по результатам января – ноября 2017 г. доходы банков, без учета неплатежеспособных, достигли показателя в 161,584 млрд грн, то есть – на 2,74% меньше, чем за такой же период 2016 г.

Активы банков за период возросли на 1,53% - до одного триллиона 282,748 млрд грн, а общие активы - на 10,42%, до 1,756 трлн грн. При этом процентные доходы банков за 11 месяцев стали ниже на 11,28% - до 111,961 млрд грн, а кредитный портфель с ноября 2016 г. по 1 ноября 2017 г. возрос на 1,87% - до 1,007 трлн грн.

Как сообщал УРА-Информ, Украина потеряла 1% ВВП по причине блокады Донбасса.