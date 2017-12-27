АМКУ подозревает в нарушении закона три сети заправок

Так, Антимонопольный комитет подозревает сразу три сети заправочных станций в антиконкурентных согласованных действиях. Про это передает пресс-служба комитета.

Как сообщается, АМКУ дал ход расследованию в связи с серьезным ростом цен на сжиженный газ в качестве топлива для авто. При рассмотрении дела уже было совершено 10 внеплановых выездных проверок разных субъектов хозяйствования, которые ведут деятельность на соответствующем рынке. Также были направлены требования о предоставлении информации 72-ум субъектам хозяйствования и органам власти.

Как сообщал УРА-Информ, ранее жители столичного Сырца просили демонтировать нелегальную заправку.