В МЭРТ прокомментировали приостановку преференций США для беспошлинной торговли

Для того чтобы избежать приостановления ряда преференций для беспошлинной торговли с США, Украина должна за 120 дней усилить защиту прав интеллектуальной собственности.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства экономического развития и торговли Украины.
Как отметил глава ведомства Михаил Титарчук, предполагаться, что принятие законопроектов парламентом снимет большое количество замечаний офиса торгового представителя США в контексте "Специального доклада 301" и Генерализированной системы преференций США.
Отмечается, что 22 декабря Администрация президента США приняла решение о частичном приостановлении преференций в рамках Генерализированной системы преференций для Украины с отсрочкой решения на 120 дней.
Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", за этот год по ходатайству Министерства экономического развития и торговли было начато семь расследований фактов недобросовестного импорта.