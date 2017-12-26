15:45 26.12.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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В МЭРТ прокомментировали приостановку преференций США для беспошлинной торговли

Для того чтобы избежать приостановления ряда преференций для беспошлинной торговли с США, Украина должна за 120 дней усилить защиту прав интеллектуальной собственности.

В МЭРТ прокомментировали приостановку преференций США для беспошлинной торговли

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства экономического развития и торговли Украины.

Как отметил глава ведомства Михаил Титарчук, предполагаться, что принятие законопроектов парламентом снимет большое количество замечаний офиса торгового представителя США в контексте "Специального доклада 301" и Генерализированной системы преференций США.

Отмечается, что 22 декабря Администрация президента США приняла решение о частичном приостановлении преференций в рамках Генерализированной системы преференций для Украины с отсрочкой решения на 120 дней.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", за этот год по ходатайству Министерства экономического развития и торговли было начато семь расследований фактов недобросовестного импорта.

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