На помощь семьям погибших силовиков АТО направили 11 миллионов гривен

Также средства были выделены и для получивших инвалидность участников антитеррористической операции на востоке. Об этом говорит распоряжение КМУ № 965 от 20-го декабря.

Согласно данному документу, средства эти были выделены Министерству социальной политики из резервного фонда госбюджета. Минсоцполитики уже было поручено до 27 декабря подать Минэкономразвития и торговли, Министерству финансов и казначейской службе отчет об использовании этих средств.

Как сообщал УРА-Информ, в Минобороны рассказали о достижениях в реформе ВСУ.