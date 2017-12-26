17:20 26.12.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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На помощь семьям погибших силовиков АТО направили 11 миллионов гривен

Украинский Кабмин уже выделил почти 10,7 миллиона гривен на единоразовую денежную помощь семьям погиблих бойцов АТО.

На помощь семьям погибших силовиков АТО направили 11 миллионов гривен

Также средства были выделены и для получивших инвалидность участников антитеррористической операции на востоке. Об этом говорит распоряжение КМУ № 965 от 20-го декабря.

Согласно данному документу, средства эти были выделены Министерству социальной политики из резервного фонда госбюджета. Минсоцполитики уже было поручено до 27 декабря подать Минэкономразвития и торговли, Министерству финансов и  казначейской службе отчет об использовании этих средств.

Как сообщал УРА-Информ, в Минобороны рассказали о достижениях в реформе ВСУ.

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