15:23 26.12.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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МВФ обнародовал главные риски украинского Госбюджета-2018

Постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман, рассказал о наибольших рисках госбюджета Украины на следующий год заключенных в быстром росте расходов.

МВФ обнародовал главные риски украинского Госбюджета-2018

По его словам, все эти риски заключаются в слишком быстром росте текущих расходов – темп роста существенно превышает номинальный рост экономики, и в существенном замедлении некоторых реформ.

В совокупности это будет вредить конкурентоспособности Украины, а в конце концов будет угрожать ее долговой устойчивости.

Для этого, по мнению Люнгмана ,важно соблюдать налогово-бюджетную политику, которая будет соблюдать три цели: сокращение долга путем удержания фискальных дефицитов на низком уровне; контроль текущих расходов; внедрение реформ для улучшения налоговой системы и качества госуслуг.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", по словам Виталия Кличко, Ассоциация городов являлась субъектом разработки госбюджета Украины. Органам местной власти, Ассоциации городов страны в итоге удалось отстоять интересы общин – в рамках принятия государственного бюджета на 2018 г.

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