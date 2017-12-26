21:59 26.12.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Минфин докапитализировал "ПриватБанк" еще на 16 миллиардов гривен

Министерство финансов Украины во вторник, 26 декабря, завершило четвертый этап дополнительной капитализации ПриватБанка.

Минфин докапитализировал

Сегодня министерство дополнительно выпустило облигаций внутреннего государственного займа на 16 миллиардов гривен в обмен на акции финучреждения. Как сказано на сайте украинского финансового ведомства, Минфин напоминает, что решение о допкапитализации банка на 38,5 миллиардов гривен было принято Кабинетом министров 23 июня 2017 года на основании предложений Национального банка Украины с учетом рекомендаций экспертно-аналитического совета по вопросам участия государства в уставном капитале банков, а также на основании заключения независимого аудитора ПриватБанка.

Первый транш из суммы в объеме 22,5 миллиардов гривен был предоставлен банку в июле 2017 года.

Напомним, Наблюдательный совет ПриватБанка 18 декабря утвердил переоценку объектов операционной и неоперационной недвижимости, объектов финансового лизинга и их влияние на капитал. Результаты переоценки свидетельствуют о том, что банк был в худшем состоянии, чем считалось на момент его перехода в государственную собственность, что обусловило необходимость дополнительной капитализации на сумму 16 млрд грн.

Как сообщал УРА-Информ, в декабре 2016 года правительство по предложению НБУ и акционеров ПриватБанка, крупнейшими из которых на тот момент были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, приняло решение о национализации этого крупнейшего на рынке страны финучреждения. Государство получило 100% в его капитале, а ПриватБанк был докапитализирован на сумму 116,8 миллиардов гривен.

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