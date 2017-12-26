Минфин докапитализировал "ПриватБанк" еще на 16 миллиардов гривен

Сегодня министерство дополнительно выпустило облигаций внутреннего государственного займа на 16 миллиардов гривен в обмен на акции финучреждения. Как сказано на сайте украинского финансового ведомства, Минфин напоминает, что решение о допкапитализации банка на 38,5 миллиардов гривен было принято Кабинетом министров 23 июня 2017 года на основании предложений Национального банка Украины с учетом рекомендаций экспертно-аналитического совета по вопросам участия государства в уставном капитале банков, а также на основании заключения независимого аудитора ПриватБанка.

Первый транш из суммы в объеме 22,5 миллиардов гривен был предоставлен банку в июле 2017 года.

Напомним, Наблюдательный совет ПриватБанка 18 декабря утвердил переоценку объектов операционной и неоперационной недвижимости, объектов финансового лизинга и их влияние на капитал. Результаты переоценки свидетельствуют о том, что банк был в худшем состоянии, чем считалось на момент его перехода в государственную собственность, что обусловило необходимость дополнительной капитализации на сумму 16 млрд грн.

Как сообщал УРА-Информ, в декабре 2016 года правительство по предложению НБУ и акционеров ПриватБанка, крупнейшими из которых на тот момент были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, приняло решение о национализации этого крупнейшего на рынке страны финучреждения. Государство получило 100% в его капитале, а ПриватБанк был докапитализирован на сумму 116,8 миллиардов гривен.