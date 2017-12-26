11:56 26.12.2017 | Политика | Новости
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Китай перестал поставлять нефтепродукты в Северную Корею

Власти Китая, начиная с ноября, прекратил экспортировать в Северную Корею любые нефтепродукты. Из-за санкций в отношении КНДР.

Китай перестал поставлять нефтепродукты в Северную Корею

Об этом сообщает издание Reuters.

Отмечается, что Китай ввел собственные санкции до того, как аналогичные ограничения были введены Организацией Объединенных Наций, которыми регламентируется ограничения поставок нефти в изолированную страну на 90 процентов.

Ведь Китай является основным источником топлива для Северной Кореи. Так, экспорт бензина, реактивного топлива, дизельного топлива или мазута полностью перекрыт.

Кроме того, по результатам анализа таможенных данных, Пекин тоже не импортировал ни железной руды, угля или свинца из Северной Кореи в ноябре.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", экспорт украинских товаров и услуг в Грузию в январе-сентябре 2017 года составил 323,6 млн долл., увеличившись на пять процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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