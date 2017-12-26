15:50 26.12.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Гонтарева задекларировала 83,6 млн гривен дохода от продажи корпоративных прав

Глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева задекларировала получение 83 562 613 гривен дохода.

Гонтарева задекларировала 83,6 млн гривен дохода от продажи корпоративных прав

Об этом говорится в Едином реестре деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства Национального агентства по предготвращению коррупции.

Отметим, что соответствующую сумму Гонтарева получила в результате продажи корпоративных прав в компании ICU Holdings Limited. В частности, котороя была зарегистрированная на Британских Виргинских островах.

Кстати, в 2016 году Гонтарева подала электронную декларацию с доходом в размере 57 млн гривен.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", детективы Национального антикоррупционного бюро Украины сообщили о подозрении одному из судей Высшего административного суда Украины. Его заподозрили в подаче недостоверной информации в декларации.

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