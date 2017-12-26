Гонтарева задекларировала 83,6 млн гривен дохода от продажи корпоративных прав

Об этом говорится в Едином реестре деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства Национального агентства по предготвращению коррупции.

Отметим, что соответствующую сумму Гонтарева получила в результате продажи корпоративных прав в компании ICU Holdings Limited. В частности, котороя была зарегистрированная на Британских Виргинских островах.

Кстати, в 2016 году Гонтарева подала электронную декларацию с доходом в размере 57 млн гривен.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", детективы Национального антикоррупционного бюро Украины сообщили о подозрении одному из судей Высшего административного суда Украины. Его заподозрили в подаче недостоверной информации в декларации.