19:29 26.12.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Аренда госимущества принесла украинскому бюджету миллиард гривен

Состоянием на 22 декабря в госбюджет поступило 1,041 миллиарда гривен.

Аренда госимущества принесла украинскому бюджету миллиард гривен

Эти средства поступили от аренды госимущества. Такие данные передали в пресс-службе ФГИУ. Фонд госимущества на 22-е декабря обеспечил от аренды госимущества 1,041 миллиарда в государственный бюджет.

Это - один из лучших показателей за все годы, за которые Фонд передает имущество в аренду. На сегодняшний день в базе Фонда 5813 объектов, которые можно брать в аренду. Все эти объекты уже были размещены на сайте Фонда в открытом доступе. ФГИУ при этом заинтересован в том, чтобы органы управления передавали максимальное количество объектов для аренды. Вместе с приватизацией аренда имущества является отличным механизмом для развития госимущества.

Как сообщал УРА-Информ, для помощи семьям погибших бойцов АТО из бюджета выделено 11 миллионов гривен.

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