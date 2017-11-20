18:22 20.11.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Военным построят 184 общежития, - Порошенко

Для украинских силовиков за 2018 г. должно быть построено 184 помещения общежитий. 

Военным построят 184 общежития, - Порошенко

Такое заявление сделал глава украинского государства Петр Порошенко – в рамках рабочего визита в Днепр. Согласно его сообщению – посвятившие свою жизнь защите своей отчизны должны иметь достойное денежное обеспечение, а также достойные социально-бытовые условия. 

Как верховный главнокомандующий Порошенко недавно инициировал серьезный проект по строительству новых общежитий для контрактников, и поэтому назвать это казармами уже нельзя - сказал президент. Это будут абсолютно новые проекты - за счет госсредств.

Как сообщал УРА-Информ, также Порошенко сообщил о том, что за последние три года военные получили от страны около пяти тысяч квартир.

 


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