Военным построят 184 общежития, - Порошенко

Такое заявление сделал глава украинского государства Петр Порошенко – в рамках рабочего визита в Днепр. Согласно его сообщению – посвятившие свою жизнь защите своей отчизны должны иметь достойное денежное обеспечение, а также достойные социально-бытовые условия.

Как верховный главнокомандующий Порошенко недавно инициировал серьезный проект по строительству новых общежитий для контрактников, и поэтому назвать это казармами уже нельзя - сказал президент. Это будут абсолютно новые проекты - за счет госсредств.

Как сообщал УРА-Информ, также Порошенко сообщил о том, что за последние три года военные получили от страны около пяти тысяч квартир.