В Украину поступила вторая партия газового угля из США

Об этом сообщает пресс-служба энергохолдинга Донецкой топливно-энергетической компании.

Отмечается, что благодаря резервам топлива станции смогут работать с повышенной нагрузкой, выдавая необходимую мощность в энергосистему Украины в отопительный сезон.

Так, топливо предназначено для Ладыжинской и Запорожской ТЭС.

"В настоящее время на станциях находится 79 и 80 тыс. тонн угля соответственно", - уточняют в ДТЭК.

Холдинг подписал контракт с компанией XCoal Energy на поставку 150 тыс. тонн угля газовой группы из США. Сейчас ведутся переговоры о расширении объемов закупки. Корпорации делегированы функции по стратегическому управлению предприятиями группы, составляющими вертикально интегрированную цепочку по добыче и обогащению угля, производству и реализации электроэнергии.

Как сообщалось ранее в "УРА-информ", американское государство направило в украинский морской торговый порт "Южный" еще одно судно с углем для предприятий "Центрэнерго". Согласно недавно полученыым сведениям, что балкер MG EXPLORER доставил в Украину из 80 тыс. т угля из США. Также сообщается, что данная партия законтрактована для электростанций "Центрэнерго".