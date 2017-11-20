Нацбанк на понедельник ослабил гривну

100 долл - 2649,9087 грн;

100 евро - 3125,5673 грн;

10 российских рублей - 4,4437 грн.

При этом регулятор установил на 20 ноября следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:

Золото - 1089,582291;

Серебро - 14,505065;

Платина - 797,608274;

Палладий - 835,062668.

Напомним, Национальный банк Украины установил на пятницу, 18 ноября, 2017 года официальные курсы валют на уровне:

100 долл - 2647,6407 грн;

100 евро - 3116,5379 грн;

10 российских рублей - 4,4135 грн.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Национальный банк Украины в четверг, 26 октября, принял решение повысить учетную ставку с 12,5% до 13,5%.

Решение вступает в силу с 27 октября. Как сказано в сообщении НБУ, потребительская инфляция в сентябре ускорилась до 16,4% в годовом измерении и превысила траекторию его прогноза.

Это связано в первую очередь с ускорением роста цен на сырые продтовары, повышением производственных расходов, а также некоторым оживлением потребительского спроса, - пояснили в Нацбанке.