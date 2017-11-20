Наличный доллар в понедельник поднялся до 26,77 гривен

Наличный евро потерял копейку. Таким образом, сегодня доллар продается в среднем по 26,77 гривен, а евро можно купить по 31,54 гривен.

Курс покупки доллара сегодня составляет 26,00-26,70, продажи 26,69 – 26,90 гривен за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 26,4830, продажи - 26,7729 гривен за доллар.

Курс покупки евро составляет 30,40-31,38, продажи - 31,35-31,80 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 30,9506, продажи - 31,5458 гривен за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 2,000-4,430, продажи - 4,430-5,000 гривен за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 3,793, продажи - 4,514 за 10 рублей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в обменных пунктах Украины в пятницу, 17 ноября 2017 года, наличный доллар потерял три копейки. Наличный евро понизился на 13 копеек. Таким образом, доллар в среднем продавался по 26,76 гривен, а евро можно было купить по 31,55 гривен за евро.