17:06 20.11.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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На возврат НДС потрачено 77 миллиардов бюджетных средств

В течение девяти месяцев 2017 г. было потрачено более 77 миллиардов гривен из бюджета на возврат НДС.

На возврат НДС потрачено 77 миллиардов бюджетных средств

Такие данные приведены Государственной фискальной службой. Согласно этим данным – указанная сумма выплачена в денежной форме. Также известно, что в 2017 г. сумма возврата НДС возросла на 23,5 миллиарда гривен - в сравнении с выплатами за такой же период 2016 г.

10% от суммы выплаченного возврата НДС – около семи миллиардов гривен - в этом году получил "Кернел". При это чистая прибыль составляет 176,2 млн долл, то есть около 5 млрд грн. Специалисты также считают, что возврат НДС образует в обществе дисбаланс и создает дискредитацию, а поэтому предлагают отемнить его.

Как сообщал УРА-Информ, в Украине система администрирования НДС изменена не будет.


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