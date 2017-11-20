На возврат НДС потрачено 77 миллиардов бюджетных средств

Такие данные приведены Государственной фискальной службой. Согласно этим данным – указанная сумма выплачена в денежной форме. Также известно, что в 2017 г. сумма возврата НДС возросла на 23,5 миллиарда гривен - в сравнении с выплатами за такой же период 2016 г.

10% от суммы выплаченного возврата НДС – около семи миллиардов гривен - в этом году получил "Кернел". При это чистая прибыль составляет 176,2 млн долл, то есть около 5 млрд грн. Специалисты также считают, что возврат НДС образует в обществе дисбаланс и создает дискредитацию, а поэтому предлагают отемнить его.

Как сообщал УРА-Информ, в Украине система администрирования НДС изменена не будет.