Лондон собирается предложить ЕС более 43 млрд евро за Brexit

Министры Великобритании хотят предложить Европейскому Союзу около 40 млрд. фунтов стерлингов, что составляет 43,2 млрд. евро. Таким образом Британия намерена покрыть свой долг за Brexit.
Об этом сообщает Daily Mail.
Как заявил министр финансов Великобритании Филипп Хэммонд, правительство страны сделает Брюсселю новое предложение в преддверии саммита ЕС в следующем месяце. Ожидается, что лидеры стран-членов блока должны решить, начинать ли переговоры о торговле с Великобританией после Brexit или нет.
В то же время Хаммонд не стал уточнять, каким именно будет новое предложение. При этом источники в Брюсселе заявили, что ЕС не будет рассматривать выплату в менее чем 40 млрд. фунтов стерлингов.
Сообщается, что если в скором времени в переговорах по Brexit не будет продвижения, то скорее всего Великобритания может пропустить декабрьские сроки. Это значит, что сторонам придется отложить обсуждение будущих торговых связей между Лондоном и ЕС, которые, по мнению предприятий, имеют жизненно важное значение для принятия инвестиционных решений.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Европейский союз разрабатывает специальный план на случай, если переговоры о выходе Великобритании из ЕС завершатся без соглашения о Brexit.