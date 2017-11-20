Лондон собирается предложить ЕС более 43 млрд евро за Brexit

Об этом сообщает Daily Mail.

Как заявил министр финансов Великобритании Филипп Хэммонд, правительство страны сделает Брюсселю новое предложение в преддверии саммита ЕС в следующем месяце. Ожидается, что лидеры стран-членов блока должны решить, начинать ли переговоры о торговле с Великобританией после Brexit или нет.

В то же время Хаммонд не стал уточнять, каким именно будет новое предложение. При этом источники в Брюсселе заявили, что ЕС не будет рассматривать выплату в менее чем 40 млрд. фунтов стерлингов.

Сообщается, что если в скором времени в переговорах по Brexit не будет продвижения, то скорее всего Великобритания может пропустить декабрьские сроки. Это значит, что сторонам придется отложить обсуждение будущих торговых связей между Лондоном и ЕС, которые, по мнению предприятий, имеют жизненно важное значение для принятия инвестиционных решений.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Европейский союз разрабатывает специальный план на случай, если переговоры о выходе Великобритании из ЕС завершатся без соглашения о Brexit.