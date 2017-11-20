17:46 20.11.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Гройсман поручил устранить зарплатные долги на предприятиях "Укроборонпрома"

Соответствующее поручение Владимир Гройсман уже отдал Степану Кубиву.

Гройсман поручил устранить зарплатные долги на предприятиях

Так, украинский премьер Владимир Гройсман уже отдал распоряжение по поводу решения вопроса погашения зарплатных долгов на предприятиях госконцерна "Укроборонпром". Такие данные распространил "Правительственный портал".

Гройсман поручил первому вице-премьеру С. Кубиву разобраться с вопросом, а также принять меры по устранению зарплатных долгов на предприятиях - в течение ближайшей недели. Согласно поручению Гройсмана, про итоги решения проблем нужно будет сообщить в Кабмин не позже 27-го ноября.

Как сообщал УРА-Информ, киевляне задолжали за тепло 1,3 миллиарда гривен.


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