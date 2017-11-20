Goldman Sachs предвещает дальнейший рост мировой экономики в следующем году

Инвестиционная компания США Goldman Sachs ожидает в 2018 году дальнейшего роста мировой экономики. Об этом сообщает телеканал CNBC.
Как отмечают мировые аналитики, судя по статистике за этот год экономический рост во всем мире ускорился. Так, крупнейшая экономика еврозоны Германия в III квартале выросла на 0,8%, а в Японии экономический рост длился семь кварталов подряд. Также США не отстали и показали в III квартале 3% экономического роста.
Главный аналитик Goldman Чарльз Химмельберг, отметил что в следующем году можно ожидать больших результатов. А этот год стал первым годом расширения, в котором рост сделал столько сюрпризов.
Ожидается, что рост экономики следующего года может вырасти на 4% и называют несколько причин этого.
В частности, экономический рост будет обуславливать сильный импульс роста, ослабление финансовых условий, глобальная денежно-кредитная политика, остающаяся "высокоприемлемой по историческим стандартам" и вероятность фискальных стимулов в США.
Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", агропромышленный комплекс составляет около 14 процентов поступлений в украинский бюджет. АПК продолжает демонстрировать потрясающие скачки в развитии, однако необходимо дальше продолжать финансировать данный сектор украинской экономики, так как именно АПК обеспечивает более трети поступлений в украинский бюджет.