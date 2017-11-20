11:57 20.11.2017 | Экономика | Новости
100179540:nastya

Goldman Sachs предвещает дальнейший рост мировой экономики в следующем году

Инвестиционная компания США Goldman Sachs ожидает в 2018 году дальнейшего роста мировой экономики. Об этом сообщает телеканал CNBC.

Goldman Sachs предвещает дальнейший рост мировой экономики в следующем году

Как отмечают мировые аналитики, судя по статистике за этот год экономический рост во всем мире ускорился. Так, крупнейшая экономика еврозоны Германия в III квартале выросла на 0,8%, а в Японии экономический рост длился семь кварталов подряд. Также США  не отстали и показали в III квартале 3% экономического роста.

Главный аналитик Goldman Чарльз Химмельберг, отметил что в следующем году можно ожидать больших результатов. А этот год стал первым годом расширения, в котором рост сделал столько сюрпризов.

Ожидается, что рост экономики следующего года может вырасти на 4% и называют несколько причин этого.

В частности, экономический рост будет обуславливать сильный импульс роста, ослабление финансовых условий, глобальная денежно-кредитная политика, остающаяся "высокоприемлемой по историческим стандартам" и вероятность фискальных стимулов в США.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", агропромышленный комплекс составляет около 14 процентов поступлений в украинский бюджет. АПК продолжает демонстрировать потрясающие скачки в развитии, однако необходимо дальше продолжать финансировать данный сектор украинской экономики, так как именно АПК обеспечивает более трети поступлений в украинский бюджет.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив