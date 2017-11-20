11 миллионов рецептов получили украинцы по программе "Доступные лекарства"

Согласно данным Минздрава, украинцы, в рамках программы "Доступные лекарства", получили 11 миллионов рецептов, согласно которым аптекам из государственного бюджета компенсировано более 306 миллионов гривен. Такие данные передали украинские СМИ.

Также сообщается, что в начале октября 2017 г. каждая третья аптека располагала препаратами, которые входят в список программы. В список медикаментов, которые принимают участие в программе, вошло 21 химическое вещество, которое применяется в 198 торговых марках лекарств.

Как сообщал УРА-Информ, Минздрав не рекомендовал применять лекарства производства РФ.