17:26 20.11.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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11 миллионов рецептов получили украинцы по программе "Доступные лекарства"

Аптекам Украины было компенсировано более 306 миллионов гривен.

11 миллионов рецептов получили украинцы по программе

Согласно данным Минздрава, украинцы, в рамках программы "Доступные лекарства", получили 11 миллионов рецептов, согласно которым аптекам из государственного бюджета компенсировано более 306 миллионов гривен. Такие данные передали украинские СМИ.

Также сообщается, что в начале октября 2017 г. каждая третья аптека располагала препаратами, которые входят в список программы. В список медикаментов, которые принимают участие в программе, вошло 21 химическое вещество, которое применяется в 198 торговых марках лекарств.

Как сообщал УРА-Информ, Минздрав не рекомендовал применять лекарства производства РФ.


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