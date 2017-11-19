Террористы только за 2015 год нанесли ущерба мировой экономике на сумму в 90 млрд долларов

Об этом сообщает Twitter ООН.

Генеральный секретарь организации Антонио Гутерреш заявил, что основными рассадниками террористов остаются две страны - Ирак и Афганистан. За период 2015 года Ирак потерял 17 процентов своего ВВП, а афганская экономика упала на 16 процентов. Кроме того, в топ-10 стран с наибольшими финансовыми потерями в результате терроризма попали - Нигерия, Сирия Пакистан, Йемен, Сомали, Индия, Турция и Ливия.

ООН призвала правительства стран усилить борьбу с террористическими угрозами и атаками.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно комитет Генассамблеи ООН одобрил резолюцию по Крыму.