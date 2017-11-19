Германия готова выделить финансовую помощь беженцам из Мьянмы

Министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль недавно посетил один из лагерей беженцев, где пообщался с жертвами репрессий со стороны правительства Мьянмы. Он назвал эти события, в ходе которых со страны вынуждены были бежать сотни тысяч рохинжда - драматическими. В лагере, посещенном Габриэлем, находятся сотни тысяч из них. Сумма в 20 млн евро пойдет на закупку продовольствия и товаров первой необходимости.

Напомним, что в ходе репрессий страну покинуло около 830 тыс. рохинджа, они перебрались в Бангладеш.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно Международная неправительственная организация Amnesty Internationa заявила, что правительстве Мьянмы осознанно проводит насильственные репрессии против мусульман-рохинджа.