18:22 19.11.2017 | Экономика | Новости
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Германия готова выделить финансовую помощь беженцам из Мьянмы

Федеративная республика Германия готова предоставить дополнительную материальную помощь мусульманам-рохинжда. Об этом передает DW.

Германия готова выделить финансовую помощь беженцам из Мьянмы

Министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль недавно посетил один из лагерей беженцев, где пообщался с жертвами репрессий со стороны правительства Мьянмы. Он назвал эти события, в ходе которых со страны вынуждены были бежать сотни тысяч рохинжда - драматическими. В лагере, посещенном Габриэлем, находятся сотни тысяч из них. Сумма в 20 млн евро пойдет на закупку продовольствия и товаров первой необходимости.

Напомним, что в ходе репрессий страну покинуло около 830 тыс. рохинджа, они перебрались в Бангладеш.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно Международная неправительственная организация Amnesty Internationa заявила, что правительстве Мьянмы осознанно проводит насильственные репрессии против  мусульман-рохинджа.


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