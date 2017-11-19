Агропромышленный комплекс - это двигатель украинской экономики, - Гройсман

По его словам, АПК продолжает демонстрировать потрясающие скачки в развитии, однако необходимо дальше продолжать финансировать данный сектор украинской экономики, так как именно АПК обеспечивает более трети поступлений в украинский бюджет. Кроме того, в этом и следующем году украинская аграрная продукция получили специальные квоты на европейских рынках, что поможет нашим хозяйственникам поднять конкурентоспособность своей продукции.

"Наше аграрное сырье и товары с каждым годом завоевывают новые рынки", - отметил глава правительства.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно украинские аграрии обратились за помощью к премьер-министру Украины Владимиру Гройсману с просьбой о выделении дополнительных средств в 2018 году для АПК.