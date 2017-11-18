Установлен официальный курс гривны

Сообщается, что Национальный банк Украины немного усилил гривну по отношению к другим иностранным валютам, в том числе и к американскому доллару. Таким образом, официальный курс на сегодня составляет:

- 26,476407 гривен за доллар;

- 31,165379 гривен за евро;

- 0,441350 гривен за российский рубль;

- 34,945425 гривен за фунт стерлинг

Примечательно, что за последние три дня курс гривны продолжал падать - с 26,59 до 26,47.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно Национальный банк Украины заявил, что рассматривает возможность отказа от чеканки монет номиналом одну, две, пять и 25 копеек.