Установлен официальный курс гривны

Сегодня в обменных пунктах украинцы смогут обменять гривну на доллары по курсу 26,47. Об этом передает Курс Денег.
Сообщается, что Национальный банк Украины немного усилил гривну по отношению к другим иностранным валютам, в том числе и к американскому доллару. Таким образом, официальный курс на сегодня составляет:
- 26,476407 гривен за доллар;
- 31,165379 гривен за евро;
- 0,441350 гривен за российский рубль;
- 34,945425 гривен за фунт стерлинг
Примечательно, что за последние три дня курс гривны продолжал падать - с 26,59 до 26,47.
Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно Национальный банк Украины заявил, что рассматривает возможность отказа от чеканки монет номиналом одну, две, пять и 25 копеек.