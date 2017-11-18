09:21 18.11.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Установлен официальный курс гривны

Сегодня в обменных пунктах украинцы смогут обменять гривну на доллары по курсу 26,47. Об этом передает Курс Денег.

Установлен официальный курс гривны

Сообщается, что Национальный банк Украины немного усилил гривну по отношению к другим иностранным валютам, в том числе и к американскому доллару. Таким образом, официальный курс на сегодня составляет:

- 26,476407 гривен за доллар; 
- 31,165379 гривен за евро; 
- 0,441350 гривен за российский рубль; 
- 34,945425 гривен за фунт стерлинг

Примечательно, что за последние три дня курс гривны продолжал падать - с 26,59 до 26,47.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно Национальный банк Украины заявил, что рассматривает возможность отказа от чеканки монет номиналом одну, две, пять и 25 копеек.


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